东南亚股市：全数收高，印尼和菲律宾股市表现出众

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透曼谷2月28日 - 印尼股市周五上升，创一年来最大月度涨幅，因印尼卢比扬升且市场对该国经常帐状况持乐观态度。菲律宾股市攀升至近四个月高点，受助于外资牵头买盘。
印尼综合指数 收高1.1%，本月收升4.6%，创2013年2月以来最佳表现。
印尼卢比 周五进一步上涨，此前印尼央行称第一季经常帐赤字将收窄。
菲律宾股市 升1.1%，报6,424.99点，创11月7日以来最高收盘位。月度涨幅达6.4%，为东南亚地区之首。
其他东南亚股市走升。泰国股市 收高0.6%，2月录得约4%的涨幅，此前连续四个月下跌。
然而券商表示，国内紧张的政局形势仍受到关注。
外资普遍买超东南亚股票，证交所数据显示，外资周五在泰国股市买超8.25亿泰铢(2,530万美元)。
据汤森路透和证交所数据显示，印尼市场外资净流入5.176亿卢比(4.44万美元)，马来西亚市场外资流入4.19亿马币(林吉特)(1.277亿美元)，菲律宾市场外资流入9.65亿披索(2,160万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 397.90 2.28 +0.58 +2.45 388.37
新加坡 3110.78 14.04 +0.45 -1.79 3167.43
马来西亚 1835.66 4.00 +0.22 -1.68 1866.96
泰国 1325.33 7.28 +0.55 +2.05 1298.71
印尼 4620.22 51.28 +1.12 +8.10 4274.18
菲律宾 6424.99 70.20 +1.10 +9.09 5889.83
越南 586.48 1.69 +0.29 +16.22 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王翔琼；审校 王冠中)
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