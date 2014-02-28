国际油市：亚洲380-cst燃料油直接购买价格降至三周低点

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透新加坡2月28日 - 亚洲380-cst燃料油的直接购买价格(outright price)周五收于三周低点，行业消息人士指在需求疲软下原油市场趋弱。
路透数据显示，380-cst燃料油价格降至每吨600.86美元，或较上日下滑2.09美元，为连续第四日下跌。
新加坡船用燃料油交易商称，需求仍然不振。
但一名驻新加坡的交易商指出，随着平价(flat price)逐步下降，“引起买家关注只是时间的问题。”
交易商称，亚洲对燃料油的需求稳定至趋缓，加之西方套利船货供应增加，或将持续打压市场。
不过，一驻新加坡的交易商指出，“情况并不悲观。”
他说，“需求小幅放慢，距离正常水平不远。套利船货供应没有达到比方说500-600万吨那么高。目前约400万吨的规模仍容易应付。”
现货市场达成三笔180-cst燃料油交易。
维多公司向KIB Energy售出2万吨3月21-25日装运的船货，每吨较新加坡现货报价升水2美元。
维多公司卖给摩科瑞2万吨3月15-19日装运的船货，每吨较新加坡现货报价升水2美元。
维多公司卖给摩科瑞2万吨3月20-24日装运的船货，每吨较新加坡现货报价升水1.75美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 王冠中)
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