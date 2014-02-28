国际油市：亚洲380-cst燃料油直接购买价格降至三周低点

路透新加坡2月28日 - 亚洲380-cst燃料油的直接购买价格(outright price)周五收于三周低点，行业消息人士指在需求疲软下原油市场趋弱。

路透数据显示，380-cst燃料油价格降至每吨600.86美元，或较上日下滑2.09美元，为连续第四日下跌。

新加坡船用燃料油交易商称，需求仍然不振。

但一名驻新加坡的交易商指出，随着平价(flat price)逐步下降，“引起买家关注只是时间的问题。”

交易商称，亚洲对燃料油的需求稳定至趋缓，加之西方套利船货供应增加，或将持续打压市场。

不过，一驻新加坡的交易商指出，“情况并不悲观。”

他说，“需求小幅放慢，距离正常水平不远。套利船货供应没有达到比方说500-600万吨那么高。目前约400万吨的规模仍容易应付。”

现货市场达成三笔180-cst燃料油交易。

维多公司向KIB Energy售出2万吨3月21-25日装运的船货，每吨较新加坡现货报价升水2美元。

维多公司卖给摩科瑞2万吨3月15-19日装运的船货，每吨较新加坡现货报价升水2美元。

维多公司卖给摩科瑞2万吨3月20-24日装运的船货，每吨较新加坡现货报价升水1.75美元。(完)

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