重温稿-港股业绩：新地中期基础溢利符预期，拟发行红利认股证筹222亿港元

* 新地中期基础溢利符市场预期

* 拟发行红利认股证筹高至222亿港元

* 资金将用于在港购地

路透香港2月28日 - 香港主要地产商--新鸿基地产 周五交出一份符合市场预期的中期业绩，并同时宣布拟向股东发行红利认股权证，若获悉数认购可筹资高至222亿港元，为公司未来在香港购买土地提供资源。

这是新地继于1986年和1991年后，第三次发行红利认股权证。现有股东每持有12股股份可获发一份红利认股权证，每份认股权证初步认购价为98.6港元，可于发行日起计两年内行使。认购价较新地今天收盘价99.3港元轻微折让0.7%。以新地已发行股数27.0454亿股计算，即可发行2.254亿份红利认股权证，筹资额高至222亿港元。

“公司现时的每股资产净值（NAV ）超过140港元，虽说股票会有波动，但相信两年后公司的NAV会继续增加。”新地联席主席郭炳联在业绩发布会上称。

他表示，由于未来香港政府会增加土地供应，提供大量的投地机会，所以新地希望藉此集资令公司资本更雄厚可把握市场机遇、

发展局周四公布政府2014/15年度将推出34幅住宅用地，新地另一名联席主席郭炳江表示，除了一些小型土地外，其他中大型土地新地都会积极去参与投标。

新地于港股收盘后宣布，2013/14年度中期基础溢利按年下跌7.8%，基本符合市场预期；因期内入账的物业销售额减少，但投资物业租金收入则稳定增长。

截至去年12月底止六个月，新地净利为190.3亿港元，按年减15.5%；撇除投资物业重估等因素后的基础溢利则为106.44亿港元，基本符合路透综合五名分析师平均预测的102.7亿港元。

新地于截至今年6月底止年的合同销售目标为280亿港元，其中香港占190亿港元，内地为90亿港元。截至目前为止，香港的销售金额计已逾170亿港元，而上半年度内地合同销售为43亿港元。

公布业绩前，新地微幅收高0.15%，报99.3港元。(完)

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