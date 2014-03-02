重温稿-港股业绩：和黄冀年内分拆屈臣氏两地上市，香港为必然之选

* 冀年内将零售旗舰屈臣氏两地上市，香港乃必然选择

* 重申无意撤资，出售资产乃商业行为

* 和黄去年净利升两成符预期

* 对今年整体业务看法积极

* 母公司长实去年净利升10%胜预期

* 预期香港建筑费将持续上升

记者 梁慧仪

路透香港2月28日 - 环球综合企业--和记黄埔 主席李嘉诚首次公开透露，旗下零售旗舰屈臣氏集团将会在两个市场上市（dual listing），而香港是必然之选，希望今年能完成分拆上市。

和黄此前表示，正对旗下零售部门进行评估策略性选择，务求争取最高价值及未来增长潜力。此策略性检讨过程，可能包括考虑于适当市场公开发售（同时保留控制权）所有或部分零售业务之可能性。

已有一年没有公开接受记者提问的李嘉诚，周五在长实 、和黄的全年业绩发布会上透露，屈臣氏集团定必在两个地方上市，并一定会在香港上市。

“无论如何屈臣氏一定会在两个地方上市，其中一定会在香港上市。”他说，“会在两个地方上市，因为屈臣氏（上市）市值会很大，上市时间表方面...目前有很多工作，但希望今年内做得到。”

至于另一个上市地点，李嘉诚未有透露，但澄清有传屈臣氏迁册伦敦并无其事。

“在外面其他国家上市，有些要公司先注册才可以上市，但不是迁册。”他指出。

和黄并表示，现阶段不会考虑将旗下欧洲最大香水及化妆品零售商--玛利娜(Marionnaud)作为可能首次公开发售（IPO）之候选业务。李嘉诚解释，玛利娜主要业务在法国，但现时其业务不太理想，正在整顿过程中，因此暂不考虑上市。但如果将来集团将新公司上市后，不排除以一个公道的价格将玛利娜注入，绝对分开两间公司各自上市。

和黄表示，欧洲消费经济正在复苏，内地及零售部门营运所在之大部分亚洲国家整体经济展望稳定，预期零售部门业务前景乐观，并应可于2014年持续急速拓展。

**欧洲零售业务前景乐观**

自去年初和黄旗下香港国际货柜码头爆发工潮后，集团灵魂人物李嘉诚转趋低调，其后陆续传出集团放售百佳超级市场、分拆香港电力业务、分拆零售旗舰屈臣氏集团的消息，令市场揣测在港白手兴家的“李超人”正逐步撤资香港。

而自去年全年业绩记者会后，长和系在股东周年大会及中期业绩亦罕有地不设记者会，令市场猜测这名已年届85岁，并已决定将长和系交棒予长子李泽钜的亚洲首富可能退下火线。

对此，李嘉诚逐一“解画”。他强调，做生意“有买有卖”，并不是什么出奇的事。

“我们30多年前已开始在海外投资，目前逐样成熟。在外国有一天我也可能会卖资产，做生意买卖好正常，不要因此批评李嘉诚走资多少，这是笑话来的。”他说。

“我们曾经在不少国家卖资产，赚千几亿元也试过，但从来没任何国家会批评我们撤资，如果是这样，社会很不健康。在自由经济社会，这些商业行为并无问题。”

李嘉诚表示，如果让他选择，有同样的投资机会，他当然想在香港投资。但香港只是一个人口700万的地方，与全球60多亿人口相比，当然不能全部投资在香港。

对于一整年不见记者，李嘉诚透露，这是由于去年他曾割胆石，其后又发现声带受伤，不能说话。即使他勉强露面，感觉也很辛苦。

“总之我很高兴和你们见面，这次从头到尾没任何人建议我不要和传媒见面，没这个事。但有如此传闻我也不计较了。”他笑说。

被问到会否考虑退休时，李嘉诚说，目前身体状况不错，他亦完全没想过退休，至于交棒是随时可以的，因为对长子兼集团副主席李泽钜很放心。

全程表现轻松的李嘉诚更澄清外界对其“身家”（财产）的估算并不准确。

“首富?我不承认喔!”他说。“我不重视首富之名，差不多最少有10年，一些外国杂志说我有多少财产，至少讲少一半。”

“我认为是否首富是其次。做人是否做得有意义，人生是否值得人钦佩才是重要。”他说。

**和黄去年净利升20%符预期**

和黄稍早公布2013年度净利按年增长20%，基本符合市场预期，零售、地产和基建业务的盈利贡献增长抵销了能源和港口业务疲弱的影响。集团对今年集团业务整体看法积极。

“除部分新兴市场外，2013年下半年走势普遍改善，为集团业务整体在2014年带来积极之展望。”李嘉诚说。

截至去年底止年度，和黄的净利为311.12亿港元，前年度经重列后为259亿港元。未计重估物业及出售投资所得的基础溢利则升17%，为310.3亿港元。董事会建议派发末期息由上年同期的1.53港元增至每股1.7港元，全年派息每股2.3港元。

汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测该公司去年的净利为299.2亿港元。

业务遍布全球52个国家的和黄，欧洲是其主战场，以EBITDA（除息、税、折旧及摊销前溢利）计，去年占集团整体的39%，当中23%来自英国。其次为加拿大（包括来自赫斯基能源 ），占15%；亚洲、澳洲及其他占15%，香港和中国内地分别占14%和15%；其余2%则来自财务及投资的贡献。

在六大业务板块中，基建占EBITDA的24%、地产及酒店、零售和能源各占15%、电讯占17%、港口及相关服务占12%。

以EBITDA计，欧洲3集团的电讯业务去年按年增长达38%，地产及酒店增长29%，零售升11%。

至于和黄母公司长江实业去年净利按年升10%至352.6亿港元，优于市场预期的282.4亿港元。长实在摊占和黄业绩前的溢利按年只升3%，至197.16亿港元，因期内香港物业预售成绩未达预期。

长实去年的香港的售楼成绩强差人意，主要由于多个楼盘未能取得预售楼花同意书而拖慢进度，但预期今年将重回正轨，2014年香港住宅销售目标300亿港元，中国销售目标100亿元人民币。

对于今年楼市的看法，李嘉诚表示，现时很多项目的建筑费已高于地价，而且时间也是很大的成本。他预期，由于建筑行业人手不足，政府未来又有不少基建项目进行，加上澳门的建筑地盘也来香港招聘建筑工人，以及通胀因素，所以预计未来建筑费会一直上升，楼价不会大跌。

公布业绩后，和黄午盘股价最多曾升3.3%至107港元的52周新高，收盘升幅收窄至近1%。(完)

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