D-重温稿-《分析》两会前夕人民币暴跌，惹汇率市场化超预期提速猜想

中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，一季度向好经济数据影响不大

路透上海4月17日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小跌。交易员称，虽然中间价依旧小幅过滤，彰显淡化贬值预期意图，但客盘仍略偏购汇，大行则适度提供美元流动性，确保市场价不会低中间价太多，避免大幅拉低下日中间价，形成贬值循环，短期汇价料仍无明显方向。