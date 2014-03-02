重温稿-《离岸人民币综述》淡定背后风险加码，料二季度人民币浮动区间扩大

* 在岸即期创数月新低，离岸岿然不动现分歧

* 央行直指“只升不贬”预期上的套利

* 6.20点位或触发大量期权止损盘

* 料二季度人民币交易区间或扩大

记者 赵红梅

路透香港2月28日 - 尽管在岸人民币兑美元即期周五一度逼近“跌停”板，离岸人民币即期却颇为“淡定”。不过，市场人士警示离岸笃定做多者，勿小窥此轮干预力量打击套利的决心，若即期跌至6.20或触发离岸大量期权止损盘，损失亦会加深。

此外，市场预期，国家外汇管理局在结束近期人民币汇率贬值影响的调研后，料待评估此轮贬值对套利资金挤压的效果后，监管层或会在二季度这一时间窗口出台人民币交易区间扩大及相关汇改措施。

“人民币汇率近期主动贬值是顺应国内经济基本面，央行亦是通过扩大汇率波动给予市场警示，如果国内基本面恶化被证实，或加剧，汇率可能短期还会继续贬值。”中信证券固定收益研究主管邓海清博士称。

瑞银证券特约首席经济学家汪涛认为，若离岸人民币汇率明显下行，这可能相应地触发期权合约大规模平仓，给离岸人民币市场带来自我实现的、更大幅度的波动。

从2月19日开始，人民币汇率连续出现大幅下跌，与年初市场普遍看多的“破六”预期背道而驰，在岸人民币兑美元周五一度创汇改以来最大日内跌幅，然离岸即期近三天却并未紧随境内走势，部分投资者仍趁低价重新建立多仓，令境内外价差一度拉阔至300点子以上。

欲浏览在岸离岸人民币即期利差变化，请点选(link.reuters.com/xuf37v )

“为缓解资本账户下的热钱流入压力及贸易渠道下的出口压力，目前央行默许人民币贬值是在做一次局部的警示，但境外投资者坚持认为人民币会走强、央行只是‘虚张声势’，”香港一位外资行货币业务部人士称，“但若CNY继续走低，那CNH只得跟随，突破关键点位时，一些损失就会浮出水面。”

三菱东京日联银行（中国）首席金融市场分析师李刘阳亦认为，人民币“升升不息”助推美元融资和套利交易，这轮短期贬值有警示的成分，可能预示着中国将调整汇率政策，央行两会前后或二季度会有方案。

多位消息人士周四透露，中国国家外汇管理局近日在上海、广东等地银行系统开展“近期人民币汇率贬值的影响”专题调研，以了解近期汇率贬值对企业和个人客户结售汇情况产生的影响。

人民币兑美元在岸即期汇率 近期出现大幅贬值，2月累计跌幅为1.4%，离岸人民币即期汇价 则下跌1.48%。周五人民币兑美元在岸即期一度大跌0.9%至6.1808元，创10个月以来最低水平。

**期权合约卖出者小心**

人民币即期汇率在2月下旬以来屡屡让人意外，上周五，CNH即期今年以来首次跌至CNY即期之下，自周二起，CNY则跌幅加大，有交易人士认为，在央行持续通过“量”“价”引导下，实际上市场预期已发生方向性变化，若离岸投资者小窥“引导决心”，则这场博弈还会持续，离岸大量持有期权合约者可能最为受伤。

2013年人民币在岸和离岸市场波动性低且单边升值让不少市场人士放松警惕，且随着RQFII等境外人民币使用的资本流动渠道不断增加，离岸和在岸即期价差亦在大幅缩小，离岸市场单边靠人民币“升升不息”来套利汇差和利差的行为不断，期权市场里带有杠杆的复杂期权亦售卖兴旺。

汪涛认为，人民币大幅震荡之前曾经发生过，但当时期权交易与今日规模不可同日而语。如今，离岸人民币市场一旦发生明显震荡，后果可能会严重得多，可能会给期权合约卖出者（包括一些中国企业和出口商）带来重大损失。

一位中资大行交易员称，近期在岸离岸价差拉大，有不少离岸投资者仍坚定认为人币贬值只是暂时，近两个交易日仍在趁低价重新建立多仓，并在即期和远期上继续套利，“但我估计只要离岸的对赌念头没有打消，央行的行动就不会终止，所以还是劝这些客户小心。”

去年以来，外汇累计期权（target redemption forward）商品在市场异常红火，有摩根士丹利分析师称，自2013年以来外汇累计期权（TRF）的本金余额在3,500亿美元，其中有不少仍未到期。这些产品大多为中国公司购买。

“不少TRF合约的履约价格下档保护是订在6.15、6.20等关键点位，下跌敞口较大，若CNH快速跌破这些保护，投资者或要增大抵押以时间换空间，或要加倍损失止损离场。”一外资银行货币业务部人士称。

“大量的CNH期权看多部位，为市场带来了非线性的风险。”摩根大通外汇策略师顾颖在报告中说，＂这个假设发生的风险，高度取决于央行推高（美元/人民币）中间价的意愿。”

**二季度扩大人民币交易区间的时间窗**

2011年迄今，中国有两次人民币汇率贬值与本次的贬值幅度相当，分别是2011年12月连续12个交易日触及-0.5%跌停下线和2012年4月宣布扩大波动区间至1%后，不少市场人士猜测，是次人民币“升升不息”的市场预期被打破时，正是再次扩大人民币汇率波幅良好的时间窗口，而两会后亦是改革措施施行的好时间。

汪涛在报告中表示，在未来的汇率改革中，决策层应当将增强人民币汇率弹性作为主要政策目标，而并非继续专注于管理汇率升值速度，因这种做法已形成了“稳步升值、几乎没有下跌风险”的市场扭曲，不应再继续下去。

不少经济分析师预测，第二季度人民币汇率浮动区间将从1%扩大到2%

邓海清亦认为，此次贬值与前两次不同在于，国外基本面良好；美元并未走强；离岸市场没有提前反应；外汇占款维持天量。有理由猜测本次贬值是央行主导，目的就在于实现“有序扩大人民币汇率浮动区间，增强人民币汇率双向浮动弹性”。

“主动贬值可以扭转‘汇改等价于人民币升值’的预期，同时增大波动性导致热钱流入中国的成本增加，以减少热钱流入。 目前国内资金面比较宽松，通过主动贬值可以扭转国际资金流向。”邓海清称。

但他并表示，从长期看，人民币国际化背景、国内外利差很大、贸易顺差较大，大幅贬值的可能性极小。

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台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 渣打银行 16,662.9 45

2. 汇丰 15,035.9 45

3. 星展 7855.1 18

4. 法巴 5931.7 19

5. 中国银行 4433.3 6

**本周市场动态**

--香港金管局周数据显示，香港银行机构截止2014年1月底的人民币存款为8,933.59亿元，较前一月增长3.82%，持续创纪新高步调。

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四公布，人民币支付的市场份额持续攀升，于2014年1月全球排名达到第七位。不过，交易仍集中在香港地区。

--世界银行旗下的国际金融公司（IFC）周三表示，下个月将在伦敦发行人民币债券，规模10亿元。这将是跨国机构在伦敦交易所规模最大的点心债发行案件。

--根据销售文件，中国银行 新加坡分行点心债周三定价，两年期债券票面利率3.3%，五年期债券为4.00%。 （完）