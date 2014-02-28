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货币新闻 | 2014年 2月 28日 星期五 19:59 BJT

欧洲已公布经济指标--2014/2/28

国家         时间   较前月(季)(%)             上月(季)(%)              较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国            第四季            +0.7  f                 +0.8  f                    +2.7  f
 德国            第四季            +0.4  f                 +0.3  f                   +1.3%  f
 法国            第四季           +0.3%  p                 持平  r                      --  
 意大利          第四季           +0.1%  p                 持平  r                   -0.8%  p
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国               1月            -0.6                    +0.4                       +1.9  
 德国               2月            +0.5  p                 -0.6  f                    +1.2  p
 法国(HICP)         1月            -0.6                    +0.4  f                    +0.8  
 意大利(HICP)       2月            -0.3  p                 -2.1  f                    +0.5  p
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国               1月            +0.3  u                 持平  u-f                  +0.9  u
 德国               1月            -0.1  p                 +0.1  r                    -1.1  p
 法国               1月            -0.6  p                 +0.2  r                    -1.2  p
 意大利            11月            -0.1  p                 -0.8  r                    -1.8  P 
 
 失业率                       当月(季)%               上月(季)%                             
 英国           10-12月             7.2                     7.1                             
 德国               2月             6.8  @                  6.8  r                          
 法国            第三季            10.9                    10.8  r                          
 意大利             1月            12.9  @                 12.7  @                          
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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