欧洲已公布经济指标--2014/2/28

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 +0.7 f +0.8 f +2.7 f 德国 第四季 +0.4 f +0.3 f +1.3% f 法国 第四季 +0.3% p 持平 r -- 意大利 第四季 +0.1% p 持平 r -0.8% p 消费者物价指数(CPI) 英国 1月 -0.6 +0.4 +1.9 德国 2月 +0.5 p -0.6 f +1.2 p 法国(HICP) 1月 -0.6 +0.4 f +0.8 意大利(HICP) 2月 -0.3 p -2.1 f +0.5 p 生产者物价指数(PPI) 英国 1月 +0.3 u 持平 u-f +0.9 u 德国 1月 -0.1 p +0.1 r -1.1 p 法国 1月 -0.6 p +0.2 r -1.2 p 意大利 11月 -0.1 p -0.8 r -1.8 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 10-12月 7.2 7.1 德国 2月 6.8 @ 6.8 r 法国 第三季 10.9 10.8 r 意大利 1月 12.9 @ 12.7 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。