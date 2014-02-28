加拿大数据：第四季经济环比年率为成长2.9%，12月较前月萎缩0.5%

中国基金：中民投在香港发起成立150亿美元一带一路基金，逾10间机构参与
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透2月28日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.9%，优于市场预期，第三季为成长2.7%。
加拿大统计局亦将第一季GDP环比年率由成长2.3%上修为成长2.9%，第二季由成长1.6%上修为成长2.2%。
按月来看，加拿大12月实质GDP萎缩0.5%，此前为连续五个月增长，制造、零售和趸售贸易以及矿业均下滑。
以下为详细数据，单位为百分比(经季节调整，除物价指数外其余亦经通胀调整)：
2013 2013 2013
第四季 第三季 第二季
环比年率 +2.9 +2.7 +2.2
较前季 +0.7 +0.7 +0.5
GDP隐含物价指数变化 +0.1 +0.6 -0.4
12月较前月(%) 11月(修正值) 11月(前值) 12月较上年同期(%)
所有行业 -0.5 +0.2 +0.2 +2.3
路透调查分析师预估第四季GDP环比年率为增长2.5%，12月GDP萎缩0.3%。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
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路透台北4月28日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增750.3亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)5,287.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增514.5增台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/24 5,170.00 5,167.00 -3.00 4/25 2,455.50 2,451.50 -4.00 4/26 1,046.50 1,048.00 +1.50 *4/27 9,754.70 9,980.50 +225.80 *4/28 2,310.00 2,840.0