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货币新闻 | 2014年 2月 28日 星期五 21:42 BJT

加拿大数据：第四季经济环比年率为成长2.9%，12月较前月萎缩0.5%

路透2月28日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.9%，优于市场预期，第三季为成长2.7%。

加拿大统计局亦将第一季GDP环比年率由成长2.3%上修为成长2.9%，第二季由成长1.6%上修为成长2.2%。

按月来看，加拿大12月实质GDP萎缩0.5%，此前为连续五个月增长，制造、零售和趸售贸易以及矿业均下滑。

以下为详细数据，单位为百分比(经季节调整，除物价指数外其余亦经通胀调整)：

2013 2013 2013

第四季 第三季 第二季

环比年率 +2.9 +2.7 +2.2

较前季 +0.7 +0.7 +0.5

GDP隐含物价指数变化 +0.1 +0.6 -0.4

12月较前月(%) 11月(修正值) 11月(前值) 12月较上年同期(%)

所有行业 -0.5 +0.2 +0.2 +2.3

路透调查分析师预估第四季GDP环比年率为增长2.5%，12月GDP萎缩0.3%。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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