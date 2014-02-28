国际油市：亚洲航煤裂解价差触及五个月低点，因供给偏多

路透新加坡2月28日 - 亚洲航煤裂解价差周五扩大跌势并触及五个月低点每桶16.33美元，柴油裂解价差跌至一个半月低位，因大量供给不断带来压力。

日本冬季气温高于以往，以及套利窗口关闭，亚洲航煤卖家多数难以卖出。

“隔夜并没有什么重大消息，所以短期反弹可能性比较低。”一位驻东南亚的交易员表示。“过去几天，卖家的注意力主要集中在日本，但是那里的气温并未下降，所以日本方面也没有提供支撑。”

日本使用煤油取暖，尽管截至2月22日当周，该国国内库存降至九个月低位164千升，但交易商表示亚洲整体上供给仍充裕。

“几乎所有地区的航煤需求都很疲弱。”另一位交易商称。

柴油的状态也差不多一样疲弱。亚洲柴油裂解价差达到每桶17.64美元。

日本最大石油精炼厂JX控股 周五称，计划3月原油加工量在每天约111万桶或549万千斤，用于国内消费。该水平较去年同期下降了5%。

JX控股还将关闭一处隶属于水岛B精炼厂的2号常压蒸馏单元，时间为3月21日到5月23日，因季节性维护。该单元日加工量为95,200桶。

现货市场今日无交易达成。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]