国际油市：亚洲航煤裂解价差触及五个月低点，因供给偏多

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透新加坡2月28日 - 亚洲航煤裂解价差周五扩大跌势并触及五个月低点每桶16.33美元，柴油裂解价差跌至一个半月低位，因大量供给不断带来压力。
日本冬季气温高于以往，以及套利窗口关闭，亚洲航煤卖家多数难以卖出。
“隔夜并没有什么重大消息，所以短期反弹可能性比较低。”一位驻东南亚的交易员表示。“过去几天，卖家的注意力主要集中在日本，但是那里的气温并未下降，所以日本方面也没有提供支撑。”
日本使用煤油取暖，尽管截至2月22日当周，该国国内库存降至九个月低位164千升，但交易商表示亚洲整体上供给仍充裕。
“几乎所有地区的航煤需求都很疲弱。”另一位交易商称。
柴油的状态也差不多一样疲弱。亚洲柴油裂解价差达到每桶17.64美元。
日本最大石油精炼厂JX控股 周五称，计划3月原油加工量在每天约111万桶或549万千斤，用于国内消费。该水平较去年同期下降了5%。
JX控股还将关闭一处隶属于水岛B精炼厂的2号常压蒸馏单元，时间为3月21日到5月23日，因季节性维护。该单元日加工量为95,200桶。
现货市场今日无交易达成。(完)
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路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。
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