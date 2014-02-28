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货币新闻 | 2014年 2月 28日 星期五 21:42 BJT

表格：美国第四季GDP环比年率修正值为增长2.4%，预估为增长2.5%

路透2月28日 - 美国商务部美周五公布：

* 美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长2.4%(预估为增长2.5%,前值为增长3.2%)

* 美国第四季消费者支出为增长2.6%(前值为增长3.3%)

* 美国第四季GDP隐性平减指数修正值为增长1.6%(预估为增长1.3%)，前值为增长1.3%

* 美国第四季个人消费支出(PCE)物价指数增长1.0%(预估为增长0.7%)，前值为增长0.7%

* 美国第四季核心PCE物价指数增长1.3%(预估为增长1.1%)，前值为增长1.1%

* 美国第四季出口增长9.4%(前值为增长11.4%)，进口增长1.5%(前值为增长0.9%)

* 美国第四季消费耐久财支出增长2.5%，为2011年第二季以来最弱增幅

* 美国第四季企业知识产权/软件支出增长8.0%，为2007年第四季以来最大增幅

* 美国第四季企业库存增加1,174亿美元，为1998年第一季以来最大增幅

第四季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):

第四季 第四季 第三季 2013年

修正值 初值

实质GDP环比年率 2.4 3.2 4.1 1.9

国内产品最终销售 2.3 2.8 2.5 1.7

个人消费支出(PCE)物价指数 1.0 0.7 1.9 1.1

核心PCE物价指数 1.3 1.1 1.4 1.2

GDP隐性平减指数 1.6 1.3 2.0 1.5

消费者支出 2.6 3.3 2.0 2.0

耐久财(耐用品) 2.5 5.9 7.9 6.9

非耐久财 3.5 4.4 2.9 2.0

服务业 2.2 2.5 0.7 1.1

企业投资 7.3 3.8 4.8 2.8

房屋投资 -8.7 -9.8 10.3 12.1

出口 9.4 11.4 3.9 2.7

进口 1.5 0.9 2.4 1.4

(完) (编译 王翔琼；审校 王冠中)
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