欧洲汇市：英镑兑欧元由升转跌，受意外高于预期的欧元区通胀数据影响

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透伦敦2月28日 - 英镑兑欧元周五由升转跌，稍早公布的欧元区通胀率高于预期，打击原先押注英国和欧元区利率前景差异扩大的投资人。
数据公布后，欧元兑英镑 升至高见0.8262英镑，日内上涨约0.5%。
欧元2月消费者物价较上年同期上扬0.8%，齐平1月和12月增幅，且高于市场预估的成长0.7%。
该数据缓解了欧洲央行下周宽松货币政策的压力，且在德国周四公布的通胀数据低于预期后，欧元区通胀更格外出乎意料。
英镑兑美元 升0.1%至1.6699美元，回升向上周触及的四年高点1.6823美元。(完)
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路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。
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