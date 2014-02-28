欧洲汇市：英镑兑欧元由升转跌，受意外高于预期的欧元区通胀数据影响

路透伦敦2月28日 - 英镑兑欧元周五由升转跌，稍早公布的欧元区通胀率高于预期，打击原先押注英国和欧元区利率前景差异扩大的投资人。

数据公布后，欧元兑英镑 升至高见0.8262英镑，日内上涨约0.5%。

欧元2月消费者物价较上年同期上扬0.8%，齐平1月和12月增幅，且高于市场预估的成长0.7%。

该数据缓解了欧洲央行下周宽松货币政策的压力，且在德国周四公布的通胀数据低于预期后，欧元区通胀更格外出乎意料。

英镑兑美元 升0.1%至1.6699美元，回升向上周触及的四年高点1.6823美元。(完)

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