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货币新闻 | 2014年 2月 28日 星期五 20:45 BJT

美国经济：不能因为恶劣天气影响而对今后的经济持悲观看法--布拉德

路透纽约2月28日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)B表示，恶劣天气对经济产生影响，并不能因此而改变对今年余下时间经济的乐观看法。(完)
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