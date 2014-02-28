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货币新闻 | 2014年 2月 28日 星期五 21:22 BJT

美国经济：费城联储总裁普洛瑟呼吁对经济数据保持耐心

路透华盛顿2月28日 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在彭博电视的采访中表示：

* 坚持原先的预期，认为2014年美国经济料成长3%

* 目前影响经济数据的因素非常多，还需要数月时间才能更好地把握经济情况

* 对经济持乐观看法，认为经济“正在稳步增长”

* 人口老化等人口情况改变对美国劳动力市场造成影响

* 美联储计划在恢复正常化货币政策时，动用多种“技术性工具”来控制准备金的流动

(完)
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