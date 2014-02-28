美国经济：费城联储总裁普洛瑟呼吁对经济数据保持耐心

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透华盛顿2月28日 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在彭博电视的采访中表示：
* 坚持原先的预期，认为2014年美国经济料成长3%
* 目前影响经济数据的因素非常多，还需要数月时间才能更好地把握经济情况
* 对经济持乐观看法，认为经济“正在稳步增长”
* 人口老化等人口情况改变对美国劳动力市场造成影响
* 美联储计划在恢复正常化货币政策时，动用多种“技术性工具”来控制准备金的流动
(完)
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。