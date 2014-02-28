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市场报道 | 2014年 2月 28日 星期五 22:43 BJT

美国热股：Salesforce.com调高全年财测，并计划改善经调整营业利润

路透2月28日 - 全球最大在线销售软件生产商Salesforce.com 上调了全年营收预估，并称准备改善经调整营业利润，此前该公司于去年6月收购的电子邮件营销企业ExactTarget的销售强劲，让季度营收高于预期。

Salesforce.com周五盘初下跌1.90%，报65.10美元。(完)
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