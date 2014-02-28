美国热股：Salesforce.com调高全年财测，并计划改善经调整营业利润

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透2月28日 - 全球最大在线销售软件生产商Salesforce.com 上调了全年营收预估，并称准备改善经调整营业利润，此前该公司于去年6月收购的电子邮件营销企业ExactTarget的销售强劲，让季度营收高于预期。
Salesforce.com周五盘初下跌1.90%，报65.10美元。(完)
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。
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