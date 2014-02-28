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市场报道 | 2014年 2月 28日 星期五 22:49 BJT

美国热股：百事可乐小跌，董事会拒绝投资人分拆饮料部门要求

路透2月28日 - 百事可乐 表示公司董事会再次拒绝了投资人Nelson Peltz希望将饮料部门从零食部门分拆出来的要求。主持董事Ian Cook周四在一份至Peltz的信函中称，董事会和管理层“一致同意”回绝他的提议。

百事可乐周五盘初微跌0.13%，报78.97美元。(完)
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