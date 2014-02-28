美国热股：百事可乐小跌，董事会拒绝投资人分拆饮料部门要求

路透2月28日 - 百事可乐 表示公司董事会再次拒绝了投资人Nelson Peltz希望将饮料部门从零食部门分拆出来的要求。主持董事Ian Cook周四在一份至Peltz的信函中称，董事会和管理层“一致同意”回绝他的提议。