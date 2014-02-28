美国数据：美国2月芝加哥采购经理人指数(PMI)小幅增长，增幅超预期

路透2月28日 - 美国供应管理协会(ISM)周五公布，2月美国中西部企业活动小幅扩张，增幅超预期，结束了连续三个月扩张放缓的颓势。

供应管理协会报告，2月芝加哥采购经理人指数(PMI)小幅增长至59.8，1月为59.6。接受路透调查的经济学家的预估中值为57.0。(完)