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货币新闻 | 2014年 2月 28日 星期五 22:54 BJT

美国数据：美国2月芝加哥采购经理人指数(PMI)小幅增长，增幅超预期

路透2月28日 - 美国供应管理协会(ISM)周五公布，2月美国中西部企业活动小幅扩张，增幅超预期，结束了连续三个月扩张放缓的颓势。

供应管理协会报告，2月芝加哥采购经理人指数(PMI)小幅增长至59.8，1月为59.6。接受路透调查的经济学家的预估中值为57.0。(完)

(编译 母红；审校 李军)
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