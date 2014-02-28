美国数据：美国2月芝加哥采购经理人指数(PMI)小幅增长，增幅超预期

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透2月28日 - 美国供应管理协会(ISM)周五公布，2月美国中西部企业活动小幅扩张，增幅超预期，结束了连续三个月扩张放缓的颓势。
供应管理协会报告，2月芝加哥采购经理人指数(PMI)小幅增长至59.8，1月为59.6。接受路透调查的经济学家的预估中值为57.0。(完)
(编译 母红；审校 李军)
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。