美国数据：汤森路透/密西根大学2月消费者信心指数终值小涨至81.6

路透2月28日 - 一份调查周五显示，美国2月消费者信心指数小涨，尽管对极端天气状况的担忧持续。

汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数终值为81.6，略高于81.2的2月初值和1月终值，路透调查预估为81.3。

2月消费者现况指数终值由初值94.0升至95.4，为11月来最低，但高于94.0的市场预估，1月终值为96.8。

2月消费者预期指数终值为72.7，为8月来最高，但低于市场预估的73.0，2月初值也是73.0，1月终值为71.2。

该调查的一年通胀预期由初值的3.3%小降至3.2%，未来五至10年通胀预期持稳在初值的2.9%。(完)