美国数据：汤森路透/密西根大学2月消费者信心指数终值小涨至81.6

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透2月28日 - 一份调查周五显示，美国2月消费者信心指数小涨，尽管对极端天气状况的担忧持续。
汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数终值为81.6，略高于81.2的2月初值和1月终值，路透调查预估为81.3。
2月消费者现况指数终值由初值94.0升至95.4，为11月来最低，但高于94.0的市场预估，1月终值为96.8。
2月消费者预期指数终值为72.7，为8月来最高，但低于市场预估的73.0，2月初值也是73.0，1月终值为71.2。
该调查的一年通胀预期由初值的3.3%小降至3.2%，未来五至10年通胀预期持稳在初值的2.9%。(完)
(编译 李军；审校 利棣儿)
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。