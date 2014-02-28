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货币新闻 | 2014年 2月 28日 星期五 23:06 BJT

表格：美国1月成屋待完成销售指数较上月增长0.1%，预估为增长2.0%

路透2月28日 - 全美不动产协会(NAR)周五公布，美国1月成屋待完成销售指数较上月增长0.1%，至95.0，预估为增长2.0%。

美国1月成屋待完成销售较2013年1月下降9.0%。

1月 12月 前值 13年1月 指数 95.0 94.9 92.4 104.4

1月 12月 前值 14年1月/13年1月 变动(%) 0.1 -5.8 -8.7 -9.0 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 母红; 审校 李军)
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