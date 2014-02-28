表格：美国1月成屋待完成销售指数较上月增长0.1%，预估为增长2.0%

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透2月28日 - 全美不动产协会(NAR)周五公布，美国1月成屋待完成销售指数较上月增长0.1%，至95.0，预估为增长2.0%。
美国1月成屋待完成销售较2013年1月下降9.0%。
1月 12月 前值 13年1月 指数 95.0 94.9 92.4 104.4
1月 12月 前值 14年1月/13年1月 变动(%) 0.1 -5.8 -8.7 -9.0 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。