美国股市：道琼工业指数收高0.3%，Nasdaq指数下跌0.25%

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透纽约2月28日 - 美国股市标普500指数周五刷新纪录收盘高位，但远低于日内高点，因对乌克兰紧张局势的忧虑驱使投资人在周末前获利了结。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升49.06点，或0.3%，至16,321.71点；标准普尔500指数 收高5.16点，或0.28%，至1,859.45点；Nasdaq指数 下滑10.814点，或0.25%，至4,308.119点。
本周，道指攀升1.4%，Nasdaq指数上扬1.3%，Nasdaq指数上涨1%。
三大股指在2月大幅攀升，道指上涨4%，标普500指数升4.3%，Nasdaq指数上涨5%。道指录得逾一年来表现最好的一个月。(完)
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。