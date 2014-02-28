美国股市：道琼工业指数收高0.3%，Nasdaq指数下跌0.25%

路透纽约2月28日 - 美国股市标普500指数周五刷新纪录收盘高位，但远低于日内高点，因对乌克兰紧张局势的忧虑驱使投资人在周末前获利了结。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升49.06点，或0.3%，至16,321.71点；标准普尔500指数 收高5.16点，或0.28%，至1,859.45点；Nasdaq指数 下滑10.814点，或0.25%，至4,308.119点。

本周，道指攀升1.4%，Nasdaq指数上扬1.3%，Nasdaq指数上涨1%。

三大股指在2月大幅攀升，道指上涨4%，标普500指数升4.3%，Nasdaq指数上涨5%。道指录得逾一年来表现最好的一个月。(完)