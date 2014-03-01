中国金融：赋予自贸区内外企结汇选择权，放宽外债管理--外管局

路透上海3月1日 - 支持上海自贸区建设的又一金融细则落地。中国外汇管理局上海分局周五发布外汇管理实施细则,将赋予区内外企结汇选择权，放宽区内企业境外外汇放款金额上限。

据上海证券报报道称，细则将简化经常项目收结汇、购付汇单证审核；简化直接投资外汇登记手续，直接投资项下外汇登记及变更登记下放至银行办理，实行外商投资企业外汇资本金意愿结汇。

央行上海总部副主任、国家外汇管理局上海市分局局长张新表示“实行外资企业外汇资本金意愿结汇，为自贸区在全国的先行先试，这将赋予企业结汇选择权，以规避汇率风险。”

细则同时放宽了对外债权债务管理。取消对外担保和向境外支付担保费行政审批，放宽区内企业境外外汇放款金额上限，取消境外融资租赁债权审批，允许境内融资租赁业务收取外币租金。 此外细则还改进了跨国公司总部外汇资金集中运营管理、外币资金池及国际贸易结算中心外汇管理试点政策，放宽试点企业条件，简化审批流程及账户管理；以及完善了结售汇管理，便利银行开展面向区内客户的大宗商品衍生品的柜台交易。

中国银行上海市分行行长潘岳汉表示，细则颇具创新意义的内容有，将原先跨国公司总部外汇资金集中运营管理、境内外资金池业务、国际贸易结算业务和外汇管理三项试点合为一体，这将提高跨国公司的运营总部的经营管理，从而推动上海总部经济的发展。

张新还透露，未来将出台更加详细的关于自贸区资本项目可兑换的细则，从而积极探索资本项目可兑换经验，以在更高层次上推动外汇管理的改革和创新。

央行上海总部同日发布的自贸区反洗钱工作细则提出，将严格依法履行反洗钱义务，建立健全与自贸试验区业务有关的反洗钱内部控制制度。