中国金融：赋予自贸区内外企结汇选择权，放宽外债管理--外管局

全球金市：金价触及五个月高位后缩减涨幅，尽管地缘政治风险犹在
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
路透上海3月1日 - 支持上海自贸区建设的又一金融细则落地。中国外汇管理局上海分局周五发布外汇管理实施细则,将赋予区内外企结汇选择权，放宽区内企业境外外汇放款金额上限。
据上海证券报报道称，细则将简化经常项目收结汇、购付汇单证审核；简化直接投资外汇登记手续，直接投资项下外汇登记及变更登记下放至银行办理，实行外商投资企业外汇资本金意愿结汇。
央行上海总部副主任、国家外汇管理局上海市分局局长张新表示“实行外资企业外汇资本金意愿结汇，为自贸区在全国的先行先试，这将赋予企业结汇选择权，以规避汇率风险。”
细则同时放宽了对外债权债务管理。取消对外担保和向境外支付担保费行政审批，放宽区内企业境外外汇放款金额上限，取消境外融资租赁债权审批，允许境内融资租赁业务收取外币租金。 此外细则还改进了跨国公司总部外汇资金集中运营管理、外币资金池及国际贸易结算中心外汇管理试点政策，放宽试点企业条件，简化审批流程及账户管理；以及完善了结售汇管理，便利银行开展面向区内客户的大宗商品衍生品的柜台交易。
中国银行上海市分行行长潘岳汉表示，细则颇具创新意义的内容有，将原先跨国公司总部外汇资金集中运营管理、境内外资金池业务、国际贸易结算业务和外汇管理三项试点合为一体，这将提高跨国公司的运营总部的经营管理，从而推动上海总部经济的发展。
张新还透露，未来将出台更加详细的关于自贸区资本项目可兑换的细则，从而积极探索资本项目可兑换经验，以在更高层次上推动外汇管理的改革和创新。
央行上海总部同日发布的自贸区反洗钱工作细则提出，将严格依法履行反洗钱义务，建立健全与自贸试验区业务有关的反洗钱内部控制制度。
上海自贸区开放政策陆续出台。继扩大人民币跨境使用政策之后，中国人民银行上海总部周三称，自3月1日起放开中国（上海）自贸试验区小额外币存款利率上限。 （完） (发稿 刘昕; 审校)
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
路透纽约4月17日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周一转升，因全 球供应过剩预期拖累价格跌至五周低位后触发技术性买盘。 伦敦软商品市场适逢复活节假日闭市，周二将恢复交易。 纽约7月可可 收高12美元，或0.6%，报每吨1,927美元，盘中跌 至3月10日以来次月合约最低的1,892美元。 市场等待将于周四闭市后发布的2017年第一季北美可可研磨数据。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.25美分，或1.6%，报每磅1.435美元。 阿拉比卡咖啡在50日移动均线切入位之下保持区间波动，市场等待最 大咖啡种植国巴西本月稍晚开始的收割。 交易员称，巴西雷亚尔兑美元 走坚，市场因此获得支撑。 7月原糖期货 收跌0.05美分，或0.3%，报每磅16.52美分。 BMI Research在一份公告中称：“2月和3月急挫逾20%后，未来数周 糖价下行空间很小，我们预计未来3-6个月，糖价将保持区间波动，我们 将今年
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选