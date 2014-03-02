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亚洲 | 2014年 3月 2日 星期日 09:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 68.33 +0.22 +0.32 3300874

搜狐 84.99 +6.22 +7.90 2188096

网易 69.17 +0.47 +0.68 771464

百度 170.93 -7.99 -4.47 8644969

台湾

台湾积体电路 18.07 +0.06 +0.33 2134800

联电 2.01 +0.01 +0.50 83040

日月光 4.97 -0.04 -0.80 77477

矽品精密 6.34 +0.00 +0.00 610925

和信超媒体 1.35 +0.01 +0.75 736473

友达 3.33 +0.00 +0.00 87822

中华电信 30.25 -0.03 -0.10 31179

台湾国际航电 53.66 +0.11 +0.21 1379905

香港

中国移动 47.55 -0.38 -0.79 264950

中国联通 13.17 +0.14 +1.07 196118

中国电信 43.25 -0.82 -1.86 20128

中芯国际 4.25 +0.08 +1.92 39435

电讯盈科 4.74 +0.25 +5.57 1691

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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