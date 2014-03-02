《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 68.33 +0.22 +0.32 3300874
搜狐 84.99 +6.22 +7.90 2188096
网易 69.17 +0.47 +0.68 771464
百度 170.93 -7.99 -4.47 8644969
台湾
台湾积体电路 18.07 +0.06 +0.33 2134800
联电 2.01 +0.01 +0.50 83040
日月光 4.97 -0.04 -0.80 77477
矽品精密 6.34 +0.00 +0.00 610925
和信超媒体 1.35 +0.01 +0.75 736473
友达 3.33 +0.00 +0.00 87822
中华电信 30.25 -0.03 -0.10 31179
台湾国际航电 53.66 +0.11 +0.21 1379905
香港
中国移动 47.55 -0.38 -0.79 264950
中国联通 13.17 +0.14 +1.07 196118
中国电信 43.25 -0.82 -1.86 20128
中芯国际 4.25 +0.08 +1.92 39435
电讯盈科 4.74 +0.25 +5.57 1691
(完)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。