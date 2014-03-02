全球汇市：2月25日止当周投机客美元多仓降至11月初以来最低--CFTC

路透2月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，上周汇市投机客减持美元多头仓位，美元净多仓降至近四个月最低。

2月25日止当周，投机客持有的美元净多头仓位降至137.7亿美元，为去年11月5日当周以来最低位。之前一周为162.8亿美元。

短线投资者连续第三周减持美元多仓，反映出近期公布的一系列美国经济数据疲弱，有可能暂时阻碍美联储目前的缩减购债计划。

不过，这仍然为连续第17周呈现美元净多仓格局。上次投机客手中美元持仓为净空仓是在去年10月末。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

2月25日当周 前一周

多头仓位 14,727 16,736

空头仓位 99,817 96,520

净仓位 -85,090 -79,784

欧元(125,000欧元为1口)

2月25日当周 前一周

多头仓位 93,003 88,634

空头仓位 79,103 80,035

净仓位 13,900 8,599

英镑(62,500英镑为1口)

2月25日当周 前一周

多头仓位 74,558 76,271

空头仓位 45,756 53,948

净仓位 28,802 22,323

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

2月25日当周 前一周

多头仓位 19,396 14,188

空头仓位 19,038 17,016

净仓位 358 -2,828

加元(100,000加元为1口)

2月25日当周 前一周

多头仓位 24,865 27,756

空头仓位 83,456 92,756

净仓位 -58,591 -65,000

澳元(100,000澳元为1口)

2月25日当周 前一周

多头仓位 10,299 9,439

空头仓位 49,290 53,837

净仓位 -38,991 -44,398

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

2月25日当周 前一周

多头仓位 16,529 15,331

空头仓位 5,547 6,425

净仓位 10,982 8,906

(完)

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