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市场报道 | 2014年 3月 2日 星期日 15:00 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货2月25日持仓报告(表)

路透2月28日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年2月25日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(704,089口)

282,790 70,974 106,373 253,652 421,861 642,815 599,208 61,274 104,881

较2月18日变动(未平仓合约：增加13,084口)

5,063 -7,422 933 7,129 16,386 13,125 9,897 -41 3,187

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

40.2 10.1 15.1 36.0 59.9 91.3 85.1 8.7 14.9

各类交易商数量(总计为546家)

181 131 163 140 188 417 419 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)
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