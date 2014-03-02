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市场报道 | 2014年 3月 2日 星期日 14:59 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货2月25日持仓报告(表)

路透2月28日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年2月25日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,343,281口)

379,378 253,208 208,425 620,061 627,274 1207864 1088907 135,417 254,374

较2月18日变动(未平仓合约：减少41,932口)

27,190 -45,476 -14,930 -51,367 14,431 -39,107 -45,975 -2,825 4,043

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.2 18.8 15.5 46.2 46.7 89.9 81.1 10.1 18.9

各类交易商数量(总计为688家)

145 154 160 218 311 472 544 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)
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