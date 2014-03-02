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市场报道 | 2014年 3月 2日 星期日 14:59 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货2月25日持仓报告(表)

路透2月28日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年2月25芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(376,244口)

116,192 134,882 67,380 159,882 128,824 343,454 331,086 32,790 45,158

较2月18日变动(未平仓合约：减少46,585口)

-17,749 -26,033 -10,061 -16,428 -11,073 -44,238 -47,167 -2,347 582

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.9 35.8 17.9 42.5 34.2 91.3 88.0 8.7 12.0

各类交易商数量(总计为337家)

98 119 103 85 88 249 259 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)
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