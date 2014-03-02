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市场报道 | 2014年 3月 2日 星期日 14:57 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货2月25日持仓报告(表)

路透2月28日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年2月25日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(164,131口)

73,772 21,217 15,762 56,706 117,389 146,240 154,368 17,891 9,763

较2月18日变动(未平仓合约：减少7,418口)

-4,923 -1,238 -587 -1,639 -5,195 -7,149 -7,020 -269 -398

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

44.9 12.9 9.6 34.5 71.5 89.1 94.1 10.9 5.9

各类交易商数量(总计为253家)

111 54 53 54 67 186 156 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)
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