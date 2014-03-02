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市场报道 | 2014年 3月 2日 星期日 14:57 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货2月25日持仓报告(表)

路透2月28日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年2月25日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,643,886口)

514,502 98,064 517,952 508,679 941,900 1541133 1557916 102,753 85,970

较2月18日变动(未平仓合约：减少6,408口)

2,458 2,461 -3,421 -10,212 -943 -11,175 -1,903 4,767 -4,505

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.3 6.0 31.5 30.9 57.3 93.7 94.8 6.3 5.2

各类交易商数量(总计为329家)

120 75 147 85 107 281 275 (完) (整理 王冠中; 审校 白云)
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