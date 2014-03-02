CFTC报告：NYMEX原油期货2月25日持仓报告(表)

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透2月28日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年2月25日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,643,886口)
514,502 98,064 517,952 508,679 941,900 1541133 1557916 102,753 85,970
较2月18日变动(未平仓合约：减少6,408口)
2,458 2,461 -3,421 -10,212 -943 -11,175 -1,903 4,767 -4,505
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.3 6.0 31.5 30.9 57.3 93.7 94.8 6.3 5.2
各类交易商数量(总计为329家)
120 75 147 85 107 281 275 (完) (整理 王冠中; 审校 白云)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。