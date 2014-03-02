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市场报道 | 2014年 3月 2日 星期日 14:58 BJT

CFTC报告：COMEX期金2月25日持仓报告(表)

路透2月28日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年2月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(387,503口)

169,870 60,406 21,879 155,969 272,632 347,718 354,917 39,785 32,586

较2月18日变动(未平仓合约：减少3,032口)

5,392 -19,441 -5,751 -3,480 21,432 -3,839 -3,760 807 728

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.8 15.6 5.6 40.2 70.4 89.7 91.6 10.3 8.4

各类交易商数量(总计为278家)

114 79 69 47 62 196 181 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)
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