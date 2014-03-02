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市场报道 | 2014年 3月 2日 星期日 14:58 BJT

CFTC报告：COMEX期铜2月25日持仓报告(表)

路透2月28日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年2月25日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(146,265口)

45,032 53,111 19,175 69,425 53,405 133,632 125,691 12,633 20,574

较2月18日变动(未平仓合约：减少16,694口)

-320 -6,075 -7,681 -8,566 -5,016 -16,567 -18,772 -127 2,078

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.8 36.3 13.1 47.5 36.5 91.4 85.9 8.6 14.1

各类交易商数量(总计为236家)

60 102 48 47 54 139 180 (完) (整理 王冠中; 审校 白云)
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