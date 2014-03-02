CFTC报告：COMEX期铜2月25日持仓报告(表)

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透2月28日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年2月25日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(146,265口)
45,032 53,111 19,175 69,425 53,405 133,632 125,691 12,633 20,574
较2月18日变动(未平仓合约：减少16,694口)
-320 -6,075 -7,681 -8,566 -5,016 -16,567 -18,772 -127 2,078
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
30.8 36.3 13.1 47.5 36.5 91.4 85.9 8.6 14.1
各类交易商数量(总计为236家)
60 102 48 47 54 139 180 (完) (整理 王冠中; 审校 白云)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。