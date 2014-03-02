《美股一周展望》恶劣天气或再度拖经济数据的后腿

路透纽约2月28日 - 美国近几个月公布的经济数据均不理想，至少可部分归咎于冬季恶劣的天气，下周投资者或许依旧难以看清楚经济的真实面貌。

备受关注的非农就业报告将在下周五出炉，数据料显示2月雇主略微加大招聘力度，但鉴于天气仍然反常，数据预测仍存在很高的不确定性。

此外，对俄罗斯是否会卷入乌克兰内乱的疑问将可能打压投资者信心。衡量华尔街恐慌情绪的指标--芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)3月期货周五大涨近1%，尽管标普500指数再创纪录高位。

“基于周日晚间乌克兰局势的进展，标普股指期货会出现怎样的走势，会很有意思。目前肯定有担忧情绪，再加上标普500指数再创新高，现在是买入一些VIX期约的良机，”T.D. Ameritrade的首席策略师JJ Kinahan说。

即期VIX指数 周五收低0.3%，报14点。

**天气因素**

过去几个月，解读美国经济数据不外乎都采取一种相似的模式：激起对需求可能趋疲的疑问，然后投资者又以天气恶劣为由完全忽视数据的欠佳表现。

政府机构、民间调查和美国企业的报告把从零售销售乏力、就业数据疲软到工业生产欠佳的所有事情，全部归咎于异常寒冷的天气和席卷全美多地的暴风雪。

如果周五公布的2月非农就业岗位增幅基本符合预估的14.8万个，有可能激发对美国经济在走出被恶劣天气拖后腿窘境的乐观情绪。若是数据疲软，将带来更多绝望情绪，引发对美国经济是否在走疲的争论。

周三，ADP将公布民间部门就业报告。同天供应管理协会(ISM)预计公布2月服务业活动放缓。美联储(FED)也将发布经济褐皮书。

“第一季宏观经济数据也许因为恶劣天气，及其对需求的影响而再度受到一点打压，”Calvert投资管理公司的股票业务投资长Natalie Trunow说。“但我认为整体趋势依然正面。”

标准普尔500指数周五再创收盘纪录高位，但与盘中高点有段距离。此前乌克兰代理总统指责俄罗斯的公开侵略行为，并称俄方的所作所为就像2008年入侵格鲁吉亚那样，是在为发动战争做铺垫。

但整体来看，华尔街对乌俄问题的态度相对冷静，这要感谢当前财报季结果优于预期。美股三大股指2月均强劲收高，道琼工业指数创下2013年1月以来最大月度百分比涨幅，标普500指数也录得去年10月以来最佳月度表现。

财报季已近尾声，下周数家大型零售商将公布业绩，包括Costco Wholesale Corp 和办公用品零售商Staples 。(完)