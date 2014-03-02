企业并购：日本迅销和韩国衣恋有意收购美国J.Crew--消息

路透纽约2月28日 - 据知情消息人士称，优衣库(Uniqlo)母公司日本迅销(Fast Retailing) 和韩国衣恋集团(E.Land Group)在分别探讨与美国大型服饰连锁店J.Crew达成交易的可能。

J.Crew于2011年以28亿美元被TPG Capital LP和Leonard Green & Partners LP私有化。其中一位消息人士称，J.Crew希望至少按50亿美元的价码出售公司。

尚不清楚迅销和衣恋是否与J.Crew对达成交易举行过实质性协商。

另一位消息人士称，衣恋在与潜在合作伙伴举行谈判，商洽联手竞购J.Crew事宜，其中可能包括一家亚洲贸易商。衣恋是韩国最大的时尚零售商之一。

该消息人士称，虽然有其它公司表现出收购兴趣，但J.Crew东家并不保证一定会出售公司。另有消息人士称，TPG和Leonard目前处于探讨退出J.Crew选项的初期阶段，可选方案包括进行IPO，但尚未就退出时机和方式做决定。

上述所有消息人士均要求匿名，因为事情未公开。

迅销发言人表示，公司不会对传言置评。J.Crew和衣恋公司代表未立即回覆置评要求。Leonard Green和TPG则拒绝置评。

收购美国时尚品牌符合迅销的成长策略。

迅销执行长柳井正为公司制定了宏伟目标，拟在2020年实现营收增长四倍至5万亿日圆(490亿美元)，超过Inditex 、Hennes & Mauritz(H&M) 和Gap ，成为全球最大的服装零售商。

优衣库的全球扩张迄今主要是受亚洲业务的推动，目前它计划加速进军美国，计划每年在美国新开20-30家门店，在几年内达到100家。收购J.Crew将给迅销带来现成的基本款成衣产品线，其价位介于优衣库和Theory之间。