企业并购：日本迅销和韩国衣恋有意收购美国J.Crew--消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约2月28日 - 据知情消息人士称，优衣库(Uniqlo)母公司日本迅销(Fast Retailing) 和韩国衣恋集团(E.Land Group)在分别探讨与美国大型服饰连锁店J.Crew达成交易的可能。
J.Crew于2011年以28亿美元被TPG Capital LP和Leonard Green & Partners LP私有化。其中一位消息人士称，J.Crew希望至少按50亿美元的价码出售公司。
尚不清楚迅销和衣恋是否与J.Crew对达成交易举行过实质性协商。
另一位消息人士称，衣恋在与潜在合作伙伴举行谈判，商洽联手竞购J.Crew事宜，其中可能包括一家亚洲贸易商。衣恋是韩国最大的时尚零售商之一。
该消息人士称，虽然有其它公司表现出收购兴趣，但J.Crew东家并不保证一定会出售公司。另有消息人士称，TPG和Leonard目前处于探讨退出J.Crew选项的初期阶段，可选方案包括进行IPO，但尚未就退出时机和方式做决定。
上述所有消息人士均要求匿名，因为事情未公开。
迅销发言人表示，公司不会对传言置评。J.Crew和衣恋公司代表未立即回覆置评要求。Leonard Green和TPG则拒绝置评。
收购美国时尚品牌符合迅销的成长策略。
迅销执行长柳井正为公司制定了宏伟目标，拟在2020年实现营收增长四倍至5万亿日圆(490亿美元)，超过Inditex 、Hennes & Mauritz(H&M) 和Gap ，成为全球最大的服装零售商。
优衣库的全球扩张迄今主要是受亚洲业务的推动，目前它计划加速进军美国，计划每年在美国新开20-30家门店，在几年内达到100家。收购J.Crew将给迅销带来现成的基本款成衣产品线，其价位介于优衣库和Theory之间。
迅销周三（3月5日）将于香港以预托证券（HDR）方式在联交所主板第二上市。股票代码为 。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。