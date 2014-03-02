《美债一周展望》公债价格走低，但月底买盘助其缩减多数跌幅

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)
* 强劲的欧元区通胀和芝加哥采购经理人指数拉低公债价格
* 美国下修第四季GDP成长数据，限制公债跌幅
* 美联储买入12.5亿美元2038-2043年到期公债
路透纽约2月28日 - 美国公债价格周五下滑，但月底买盘助其缩减日内多数跌幅，交易商称，受助于投资人平衡投资组合。
公债价格稍早走低，因强于预期的经济数据引发获利了结。
周五发布的报告显示，2月美国中西部企业活动小幅扩张，增幅超预期，结束了连续三个月扩张放缓的颓势。
另一数据显示，欧元区本月通胀意外持稳，令对欧洲央行可能早至下周就进一步放宽政策的预期降温，这令美国公债卖压加重。
“本月底延长公债存续期的操作规模相当大。鉴于股市连创新高，我猜想，资金配置本已处于平衡状态的基金需要在股市获利了结，并买入部分公债，”法国兴业银行驻纽约的公债交易员Sean Murphy表示。
但美国大幅下修去年第四季经济成长估值，因消费者支出和出口疲弱，这限制了债市跌幅。
指标10年期公债收益率升至2.6980%的日高，本周美国公债价格可能录得逾一个月来最大单周跌幅。
指标10年期公债 跌5/32，收益率报2.660%，周四收报2.642%。
30年期长债 跌2/32，收益率报3.598%，周四收报3.596%。
交易商预计，在投资人静待2月非农就业报告发布期间，10年期公债收益率将保持在2.65-2.76%区间内。
美联储周五买入12.5亿美元2038-2043年到期公债。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。