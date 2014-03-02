韩国个股：LG化学CEO称，考虑在华成立电动车电池工厂

路透首尔3月2日 - 韩国LG化学 执行长Park Jin-soo称，公司考虑在中国成立一座电动车电池工厂，预计中国当局治理空气污染的努力将推动相关需求。

Park还称，LG化学近期拟将客户数倍增至20个。该公司目前向通用汽车 的Volt和雷诺 电动车供应电池。

“我们考虑(在华建立电动车电池工厂)，这符合市场需求，”周日早间公布的讲话稿内容显示Park说。

LG化学目前在中国南京有一家工厂，生产用于智能手机和其它移动设备的小型电池。Park称，公司目前考虑的电动车电池工厂选址，除了南京之外，还有其它地方。