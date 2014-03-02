韩国个股：LG化学CEO称，考虑在华成立电动车电池工厂

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔3月2日 - 韩国LG化学 执行长Park Jin-soo称，公司考虑在中国成立一座电动车电池工厂，预计中国当局治理空气污染的努力将推动相关需求。
Park还称，LG化学近期拟将客户数倍增至20个。该公司目前向通用汽车 的Volt和雷诺 电动车供应电池。
“我们考虑(在华建立电动车电池工厂)，这符合市场需求，”周日早间公布的讲话稿内容显示Park说。
LG化学目前在中国南京有一家工厂，生产用于智能手机和其它移动设备的小型电池。Park称，公司目前考虑的电动车电池工厂选址，除了南京之外，还有其它地方。
LG化学的对手三星SDI 1月曾表示，将在中国成立一家合资企业，斥资6亿美元于明年在西安兴建一座汽车电池厂，并在未来五年内开展其它与电动车电池相关的业务。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。