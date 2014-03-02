东欧情势：美国在乌克兰问题上聚集于经济和政治手段，而非军事措施

中国保险：支持险资通过基础设施投资计划向PPP项目提供融资--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，为推动PPP项目融资方式创新以更好支持实体经济发展，将拓宽险资投资渠道，支持其通过基础设施投资计划形式，向PPP项目公司提供融资；投资方式上，除债权、股权方式外，还可以采取股债结合等创新方式，满足PPP项目公司的融资需求。
路透华盛顿3月2日 - 美国一名资深官员对路透表示，美国专注于采取经济、外交和政治手段，而非军事选择，以促使俄罗斯撤消对乌克兰局势的干预。(完)
(编译 张涛；审校 许娜)
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，为推动PPP项目融资方式创新以更好支持实体经济发展，将拓宽险资投资渠道，支持其通过基础设施投资计划形式，向PPP项目公司提供融资；投资方式上，除债权、股权方式外，还可以采取股债结合等创新方式，满足PPP项目公司的融资需求。
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。