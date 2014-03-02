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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 06:12 BJT

东欧情势：美国在乌克兰问题上聚集于经济和政治手段，而非军事措施

路透华盛顿3月2日 - 美国一名资深官员对路透表示，美国专注于采取经济、外交和政治手段，而非军事选择，以促使俄罗斯撤消对乌克兰局势的干预。(完)

(编译 张涛；审校 许娜)
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