版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 07:47 BJT

澳洲经济：2月TD-MI通胀指标按月升0.2%

路透悉尼3月3日 - 澳洲一项民间通胀指标显示，2月通胀指标和通胀指标截尾均值均上扬，显示进一步降息的空间可能正在缩小。

澳洲2月TD-MI通胀指标较前月上升0.2%，1月升幅为0.1%。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐