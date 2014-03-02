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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 06:33 BJT

东欧情势：美国将给乌克兰提供所需的最大支持--美财长

路透华盛顿3月2日 - 美国周日暗示，将给乌克兰提供所需的最大金融支持，以使该国经济回归正轨。

之前敦促基辅向国际货币基金组织(IMF)寻求援助的美国财长杰克卢表示，美国可以通过双边计划或者较大的国际机构来伸出援手。

“美国准备同双边和多边伙伴一同合作，向乌克兰提供所需的最大支持，”杰克卢在一次新闻会上说。他并补充称，在俄罗斯干涉乌克兰克里米亚地区后，美国正“严重关切”地关注着乌克兰局势。(完) (编译 侯向明； 审校 张涛)
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