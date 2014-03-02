东欧情势：美国将给乌克兰提供所需的最大支持--美财长

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿3月2日 - 美国周日暗示，将给乌克兰提供所需的最大金融支持，以使该国经济回归正轨。
之前敦促基辅向国际货币基金组织(IMF)寻求援助的美国财长杰克卢表示，美国可以通过双边计划或者较大的国际机构来伸出援手。
“美国准备同双边和多边伙伴一同合作，向乌克兰提供所需的最大支持，”杰克卢在一次新闻会上说。他并补充称，在俄罗斯干涉乌克兰克里米亚地区后，美国正“严重关切”地关注着乌克兰局势。(完) (编译 侯向明； 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。