韩国数据：2月制造业活动萎缩，五个月以来首见--汇丰/Markit

该指数自去年9月以来首次降至50的荣衰分界线以下，凸显制造业形势疲弱。此前的政府数据显示，1月制造业产出仅微弱增长。

经季节调整的2月新出口订单分项指数降至50.5，亦是五个月低点。

“韩国2月制造业表现较弱，显示复苏将比较平缓，”汇丰的香港分析师Ronald Man表示，“新订单和产出下降，将使得韩国经济难以维持强劲的连续成长。”

“来自中国的订单增强，带来一线希望。这对于韩国维持出口带动的复苏势头非常关键。”

周六公布的政府数据显示，韩国2月出口较上年增长1.6%，显示全球需求仍然疲弱。(完)