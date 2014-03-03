韩国数据：2月制造业活动萎缩，五个月以来首见--汇丰/Markit

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
该指数自去年9月以来首次降至50的荣衰分界线以下，凸显制造业形势疲弱。此前的政府数据显示，1月制造业产出仅微弱增长。
经季节调整的2月新出口订单分项指数降至50.5，亦是五个月低点。
“韩国2月制造业表现较弱，显示复苏将比较平缓，”汇丰的香港分析师Ronald Man表示，“新订单和产出下降，将使得韩国经济难以维持强劲的连续成长。”
“来自中国的订单增强，带来一线希望。这对于韩国维持出口带动的复苏势头非常关键。”
周六公布的政府数据显示，韩国2月出口较上年增长1.6%，显示全球需求仍然疲弱。(完)
(编译 张涛；审校 侯向明/郑茵)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。