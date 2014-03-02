表格：新西兰第四季贸易条件创下40年高点，因乳制品出口激增

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透惠灵顿3月3日 - 新西兰周一公布官方数据显示，第四季贸易条件触及40年高点，因乳制品出口价格上涨且出口量增加。
该季贸易条件上升2.3%至1973年12月当季以来最高。
在奶粉、黄油以及奶酪产品的带动下，出口量增加9.7%至纪录高点。进口量则持平，机械设备等资本财商品进口减少，而汽车、消费品和燃料等进口增加。
路透调查显示，分析师袁预期第四季贸易条件上升2.0%，出口量较上季增加8%。
数据如下(较上季的百分比变动)：
13年第四季 第三季 12年第四季
贸易条件 +2.3 +7.5 -1.2
出口物价指数 -0.5 +8.9 -1.9
进口物价指数 -2.8 +1.2 -0.7
注：第一季贸易条件数据将于6月3日公布。 (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。