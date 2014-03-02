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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 06:31 BJT

表格：新西兰第四季贸易条件创下40年高点，因乳制品出口激增

路透惠灵顿3月3日 - 新西兰周一公布官方数据显示，第四季贸易条件触及40年高点，因乳制品出口价格上涨且出口量增加。

该季贸易条件上升2.3%至1973年12月当季以来最高。

在奶粉、黄油以及奶酪产品的带动下，出口量增加9.7%至纪录高点。进口量则持平，机械设备等资本财商品进口减少，而汽车、消费品和燃料等进口增加。

路透调查显示，分析师袁预期第四季贸易条件上升2.0%，出口量较上季增加8%。

数据如下(较上季的百分比变动)：

13年第四季 第三季 12年第四季

贸易条件 +2.3 +7.5 -1.2

出口物价指数 -0.5 +8.9 -1.9

进口物价指数 -2.8 +1.2 -0.7

注：第一季贸易条件数据将于6月3日公布。 (完)
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