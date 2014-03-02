澳新经济指标预测--3月3日-3月10日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月3日当周 3月2日(日) 2330 澳洲TD-MI通胀指标 2月 -- +0.1% 3月3日(一) 0030 澳洲建筑许可 1月 +2.0% -2.9% 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 2月 -- -1.4% 网络招聘广告 -- -0.2% 0030 澳洲企业库存(较前季) 第四季 -0.2% -0.5% 0030 澳洲企业总营业利润(较前季) 第四季 +2.0% +3.9% 澳洲企业税前获利(较前季) -- +12.6% 3月4日(二) 0030 澳洲经常账收支(亿澳元) 第四季 赤字100 赤字127 0330 澳洲央行利率决议 3月 2.5% 2.5% 3月5日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.5% +2.3% GDP最终消费 -- +0.6% GDP资本支出 -- -0.2% 3月6日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 1月 +0.5% +0.5% 0030 澳洲贸易收支(亿澳元) 1月 顺差2.7 顺差4.68 商品/服务进口 -- +2.0% 商品/服务出口 -- +4.0% 3月7日(五) 暂无经济数据公布。 3月10日当周 3月10日(一) 2145 新西兰电子卡零售销售(较上月) 2月 -- -0.5% (较上年同期) -- +6.1%