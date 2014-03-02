东欧情势：英国警告若俄罗斯不改变对乌克兰的行动，将付出严重代价

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦3月2日 - 英国首相卡梅伦周日警告俄罗斯总统普京称，除非俄罗斯改变对乌克兰的行动，否则将付出严重的代价。
英国首相办公室发言人称，卡梅伦认同美国总统奥巴马的看法，认为俄罗斯对乌克兰采取的行动是完全无法接受的。
“他们一致认为俄罗斯的行动是完全无法接受的。他们认同急需为危机降温，且让俄罗斯直接与乌克兰对话，”该发言人称。
“他们认为，若俄罗斯没有改变对乌克兰的行动，必须要付出严重的代价，”该发言人称。(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。