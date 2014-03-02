东欧情势：英国警告若俄罗斯不改变对乌克兰的行动，将付出严重代价

路透伦敦3月2日 - 英国首相卡梅伦周日警告俄罗斯总统普京称，除非俄罗斯改变对乌克兰的行动，否则将付出严重的代价。

英国首相办公室发言人称，卡梅伦认同美国总统奥巴马的看法，认为俄罗斯对乌克兰采取的行动是完全无法接受的。

“他们一致认为俄罗斯的行动是完全无法接受的。他们认同急需为危机降温，且让俄罗斯直接与乌克兰对话，”该发言人称。