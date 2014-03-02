《一周经济焦点》重要经济事件扎堆，可随意选看

**英国央行料不采取行动**

欧洲另一个主要央行--英国央行--也将在未来一周内召开政策会议。

市场普遍预期英国央行会按兵不动。政策官员格外团结地强调，他们不急于升息，且目前而言，没有需要升息的经济压力。

但中长期而言，英国央行的立场并不符合英国经济环境改善的情况。英国官方利率目前在0.5%。

就如Berenberg Bank首席英国经济学家Rob Wood所说的：“如果不考量先前的情况，在经济处于成长趋势的环境下将利率设在纪录低点是没有道理的决定，何况现在企业招聘难度已经越来越大，失业率(比平衡点)仅高出不到1个百分点而且还在迅速下降。”