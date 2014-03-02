《一周经济焦点》重要经济事件扎堆，可随意选看

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**英国央行料不采取行动**
欧洲另一个主要央行--英国央行--也将在未来一周内召开政策会议。
市场普遍预期英国央行会按兵不动。政策官员格外团结地强调，他们不急于升息，且目前而言，没有需要升息的经济压力。
但中长期而言，英国央行的立场并不符合英国经济环境改善的情况。英国官方利率目前在0.5%。
就如Berenberg Bank首席英国经济学家Rob Wood所说的：“如果不考量先前的情况，在经济处于成长趋势的环境下将利率设在纪录低点是没有道理的决定，何况现在企业招聘难度已经越来越大，失业率(比平衡点)仅高出不到1个百分点而且还在迅速下降。”
最终促使英国调整货币政策的，可能是薪资开始增长的迹象。(完) (编译 张涛/孙茉莉/龚芳/王冠中; 审校 张荻/许娜/郑茵)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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