版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 07:13 BJT

****日韩经济指标预测--3月3日-3月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
    
    3月3日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    3月3日(一)    
    0000  韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)        2月          --        50.9
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 2月        +0.4%      +0.5%
                                 (较上年同期)                        +1.1%      +1.1%  
    
    3月4日(二)    
    0130  日本加班工资                                    1月          --       +4.6%
    2100  韩国外汇储备(亿美元)                            2月          --     3,483.9
    
    3月5日(三)
    暂无重要经济指标公布。
    
    3月6日(四)
    暂无重要经济指标公布。
    
    3月7日(五)
    0500  日本同时指标(较前月)                           1月          --        +1.0
              领先指标(较前月)                                        --        +1.1 
    
    
    3月10日当周
    
    3月9日(日)
    2350  日本银行放贷 (较上年同期)                      2月          --       +2.3%
    2350  日本国内生产总值(GDP)(较前季)               第四季修正值    --       +0.3%
                                (环比年率)                            --       +1.0%
    
    3月9-10日
    2350  日本未经季节调整经常账(较上年同期)             1月          --       --
          日本未经季节调整经常账(亿日圆)                              --   赤字6,386 
    
    3月10日(一) 
    0500  日本服务业景气判断指数                         2月          --       54.7 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐