日韩经济指标预测--3月3日-3月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 3月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月3日(一) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.9 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.1% +1.1% 3月4日(二) 0130 日本加班工资 1月 -- +4.6% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,483.9 3月5日(三) 暂无重要经济指标公布。 3月6日(四) 暂无重要经济指标公布。 3月7日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- +1.0 领先指标(较前月) -- +1.1 3月10日当周 3月9日(日) 2350 日本银行放贷 (较上年同期) 2月 -- +2.3% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.3% (环比年率) -- +1.0% 3月9-10日 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 1月 -- -- 日本未经季节调整经常账(亿日圆) -- 赤字6,386 3月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 54.7 (完)