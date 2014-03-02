日韩经济指标预测--3月3日-3月10日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 3月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月3日(一) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.9 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.1% +1.1% 3月4日(二) 0130 日本加班工资 1月 -- +4.6% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,483.9 3月5日(三) 暂无重要经济指标公布。 3月6日(四) 暂无重要经济指标公布。 3月7日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- +1.0 领先指标(较前月) -- +1.1 3月10日当周 3月9日(日) 2350 日本银行放贷 (较上年同期) 2月 -- +2.3% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.3% (环比年率) -- +1.0% 3月9-10日 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 1月 -- -- 日本未经季节调整经常账(亿日圆) -- 赤字6,386 3月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 54.7 (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。