东欧情势：普京的人权委员会成员称没有理由入侵乌克兰

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯总统普京的人权理事会成员周日敦促普京不要入侵乌克兰，称俄罗斯族人面临的威胁远未严重到需要派兵的程度。
一份由该委员会27名成员签署的声明，显示了俄罗斯自由派非常担忧俄罗斯入侵乌克兰的前景。
周六俄罗斯议会同意派军队进入乌克兰，以保护当地的俄罗斯族人。俄罗斯声称，这些俄罗斯族人面临乌克兰新政府的激进支持者的威胁。
总统人权委员会的成员在声明中表示，上述担忧过于夸大了。(完)
(编译 张涛；审校 郑茵)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。