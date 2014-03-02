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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 07:22 BJT

东欧情势：普京的人权委员会成员称没有理由入侵乌克兰

路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯总统普京的人权理事会成员周日敦促普京不要入侵乌克兰，称俄罗斯族人面临的威胁远未严重到需要派兵的程度。

一份由该委员会27名成员签署的声明，显示了俄罗斯自由派非常担忧俄罗斯入侵乌克兰的前景。

周六俄罗斯议会同意派军队进入乌克兰，以保护当地的俄罗斯族人。俄罗斯声称，这些俄罗斯族人面临乌克兰新政府的激进支持者的威胁。

总统人权委员会的成员在声明中表示，上述担忧过于夸大了。(完)

(编译 张涛；审校 郑茵)
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