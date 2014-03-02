美国与加拿大经济指标预测--3月3日-3月10日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 3月3日当周 3月3日(一) -- 美国达拉斯联储个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值 1月 -- +1.1% -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 2月 1,540 1,524 1330 美国实质个人支出 1月 -- +0.2% 个人所得 +0.2% 持平 个人消费 +0.1% +0.4% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2% 个人消费支出(PCE)物价指数(较上年同期) -- +1.1% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.7% +1.4% 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 56.7 1430 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 2月 -- 51.7 1500 美国建筑支出(较前月) 1月 -0.5% +0.1% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 2月 52.0 51.3 美国ISM制造业投入物价分项指数 58.3 60.5 美国ISM制造业就业分项指数 52.0 52.3 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 51.2 3月4日(二) 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月1日当周 -- -0.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月1日当周 -- +2.9% 1445 美国纽约ISM企业活动指数 2月 -- 622.6 1500 美国IBD消费者信心指数 3月 -- 44.9 3月5日(三) 1315 美国ADP就业报告(万人) 2月 增加15.8 增加17.5 1358 美国Markit服务业PMI 2月终值 -- 52.7 1400 加拿大央行利率 -- -- 1.00% 1500 美国ISM非制造业指数 2月 53.5 54.0 ISM非制造业企业活动指数 55.1 56.3 ISM非制造业雇佣指数 -- 56.4 ISM非制造业新订单指数 -- 50.9 ISM非制造业价格指数 -- 57.1 3月6日(四) -- 美国ICSC月度连锁店销售 2月 -- +3.5% 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 2月 -- 45.107 1330 加拿大建筑许可 1月 +1.5% -4.1% 1330 美国非农生产率环比年率 第四季修正值 +2.6% +3.2% 单位劳动成本 -0.9% -1.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 3月1日当周 33.8 34.8 四周均值(万人) -- 33.825 续请失业金人数(万人) 2月22日当周 297 296.4 1500 美国工厂订单 1月 -0.5% -1.5% 1500 美国1月耐久财订单 1月修正值 -- -1.0% 扣除运输的耐久财订单 -- +1.1% 扣除国防的耐久财订单 -- -1.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.7% 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 53.6 经季节调整的Ivey采购经理人指数 52.5 56.8 3月7日(五) 1330 美国非农就业岗位(万个) 2月 增加15 增加11.3 民间就业岗位(万个) 增加15 增加14.2 制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加2.1 失业率 6.6% 6.6% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 1330 加拿大就业变动(万人) 2月 增加1.50 增加2.94 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 66.35% 66.30% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差390 逆差387 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差12.0 逆差16.6 1530 美国ECRI经济领先指标 2月28日当周 -- 131.8 2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加140 增加187.6 3月10日当周 3月10日(一) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 -- 18.02 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王翔琼；审校 张涛)