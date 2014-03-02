全球外汇市场3月3日主要消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
0730 - 瑞典2月制造业采购经理人指数(PMI)
0830 - 瑞典第四季经常帐
0843 - 意大利2月制造业PMI
0848 - 法国2月制造业PMI
0853 - 德国2月制造业PMI
0928 - 英国2月制造业PMI
1400 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉参加欧盟议会委员会
1330 - 美国1月实质个人支出
1330 - 加拿大1月生产者物价指数(PPI)
1358 - 美国2月Markit制造业PMI终值
1430 - 加拿2月大RBC经季节调整的制造业PMI
1500 - 美国1月建筑支出
1500 - 美国2月供应管理协会(ISM)制造业指数
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。