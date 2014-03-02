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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 07:39 BJT

全球外汇市场3月3日主要消息

0730 - 瑞典2月制造业采购经理人指数(PMI)

0830 - 瑞典第四季经常帐

0843 - 意大利2月制造业PMI

0848 - 法国2月制造业PMI

0853 - 德国2月制造业PMI

0928 - 英国2月制造业PMI

1400 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉参加欧盟议会委员会

1330 - 美国1月实质个人支出

1330 - 加拿大1月生产者物价指数(PPI)

1358 - 美国2月Markit制造业PMI终值

1430 - 加拿2月大RBC经季节调整的制造业PMI

1500 - 美国1月建筑支出

1500 - 美国2月供应管理协会(ISM)制造业指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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