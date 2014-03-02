东亚情势：朝鲜向东部海面发射两枚短程导弹--韩联社

路透首尔3月3日 - 韩国联合通讯社周一报导称，朝鲜(北韩)向朝鲜半岛东部沿海以外的海面发射了两枚短程导弹。

韩联社并未提供所发射导弹类型的更多细节。朝鲜上周曾向相同海域发射四枚短程导弹。(完) (编译 侯向明； 审校 孙茉莉)