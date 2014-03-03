《美国上市公司业绩公布日程表》--3月3日至3月10日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
汤森路透2月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
--------------------------------------------------------------------------------------------
04 Mar BMO Q2 2014 AutoZone Inc. 5.54 20 4.78
05 Mar 13:00 Q3 2014 Brown-Forman Corp. N/A N/A N/A
05 Mar BMO Q4 2013 PetSmart 1.21 26 1.24
06 Mar BMO Q2 2014 Costco Wholesale Corp. 1.17 25 1.10
06 Mar AMC Q3 2014 H&R Block -0.11 7 -0.22
06 Mar BMO Q1 2014 Joy Global Inc. 0.64 22 1.31
06 Mar BMO Q4 2013 The Kroger Co. 0.73 16 0.88
06 Mar BMO Q4 2013 Staples, Inc. 0.39 18 0.46
10 Mar AMC Q4 2014 Urban Outfitters, Inc. 0.55 35 0.56
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。