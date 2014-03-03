全球金市：金价跳升逾1%，因地缘政治紧张情势升高

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡3月3日 - 金价周一上涨逾1%，因地缘政治紧张情势升高，此前俄罗斯总统普京宣布有权力入侵乌克兰，而乌克兰也因此动员备战。
0024GMT，现货金 报每盎司1,342.26美元，上涨16.47美元，稍早曾升至1,343.21美元。
金价2月上涨近7%，为7月以来最大单月涨幅，主要受到中国和美国经济疑虑，以及乌克兰政治及经济风暴所支撑。
美国4月期金 触及日高每盎司1,343.80美元，随后回落到1,342.70美元，上涨21.10美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中; 审校 龚芳)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。