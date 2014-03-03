版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 08:48 BJT

全球金市：金价跳升逾1%，因地缘政治紧张情势升高

路透新加坡3月3日 - 金价周一上涨逾1%，因地缘政治紧张情势升高，此前俄罗斯总统普京宣布有权力入侵乌克兰，而乌克兰也因此动员备战。

0024GMT，现货金 报每盎司1,342.26美元，上涨16.47美元，稍早曾升至1,343.21美元。

金价2月上涨近7%，为7月以来最大单月涨幅，主要受到中国和美国经济疑虑，以及乌克兰政治及经济风暴所支撑。

美国4月期金 触及日高每盎司1,343.80美元，随后回落到1,342.70美元，上涨21.10美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐