《焦点》花旗公布旗下墨西哥分支遭遇贷款欺诈，拉低2013年获利

路透纽约/墨西哥城2月28日 - 花旗集团 周五表示，发现旗下墨西哥子公司至少有4亿美元虚假贷款，并称内部员工可能参与了这起犯罪活动。

花旗集团减记支付给一家公司的虚假贷款，墨西哥执法官员现已扣押了这家公司的资产。减记贷款后，该行2013年获利减少2.35亿美元至136.7亿美元。花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)称这起事件是“卑劣的犯罪行为”，并表示花旗相信这是一起独立事件。

这笔不良贷款是支付给墨西哥石油服务公司Oceanografia ，该公司是墨西哥国有石油公司Pemex 的承包商。

Oceanografia从花旗集团旗下墨西哥子公司Banco Nacional de Mexico(即Banamex)借入这笔贷款，以来自Pemex的预期支付作为抵押。

高沛德在致员工的一份备忘录中指出，最近几周Banamex了解到Oceanografia似乎伪造了给Pemex的发票作为贷款的抵押。花旗减记了约4亿美元由虚假发票支持的贷款。

在2月11日，Pemex暂停Oceanografia取得政府合约21个月零12天，这给Oceanografia造成严重打击，因其约97%的营收都是来自Pemex。公开记录显示，2003年到去年间，Oceanografia利用与Pemex的逾100份合约进账近30亿美元。