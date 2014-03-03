《焦点》花旗公布旗下墨西哥分支遭遇贷款欺诈，拉低2013年获利

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约/墨西哥城2月28日 - 花旗集团 周五表示，发现旗下墨西哥子公司至少有4亿美元虚假贷款，并称内部员工可能参与了这起犯罪活动。
花旗集团减记支付给一家公司的虚假贷款，墨西哥执法官员现已扣押了这家公司的资产。减记贷款后，该行2013年获利减少2.35亿美元至136.7亿美元。花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)称这起事件是“卑劣的犯罪行为”，并表示花旗相信这是一起独立事件。
这笔不良贷款是支付给墨西哥石油服务公司Oceanografia ，该公司是墨西哥国有石油公司Pemex 的承包商。
Oceanografia从花旗集团旗下墨西哥子公司Banco Nacional de Mexico(即Banamex)借入这笔贷款，以来自Pemex的预期支付作为抵押。
高沛德在致员工的一份备忘录中指出，最近几周Banamex了解到Oceanografia似乎伪造了给Pemex的发票作为贷款的抵押。花旗减记了约4亿美元由虚假发票支持的贷款。
在2月11日，Pemex暂停Oceanografia取得政府合约21个月零12天，这给Oceanografia造成严重打击，因其约97%的营收都是来自Pemex。公开记录显示，2003年到去年间，Oceanografia利用与Pemex的逾100份合约进账近30亿美元。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。