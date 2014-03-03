重发-金砖国家：2月28日股汇市收盘纵览

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月28日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高3.19点，或0.33%，成为966.42点。
中国股市：沪综指连续第三日收升，券商及新能源股等领涨
中国汇市：人民币大跌且盘中创最大日内跌幅，下周汇率料续贬
香港股市：恒指收于平盘，和记黄埔受业绩提振而上扬
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拉美股市：MSCI明晟拉美指数 跌0.06%至2,940.73点，巴西股市Bovespa指数 跌1.08%，至47,094.40点。
拉美汇市：巴西雷亚尔下滑，因预算盈余减少
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南非股市：收高，保险业者Old Mutual发布年度营收表现强劲，引领大盘上扬。指标Top-40绩优股指数 升0.5%，报42,771.61点。综合指数 涨0.59%，报47,328.92点。两股指本月均收高约5%，指标Top-40绩优股指数创七个月来最大单月涨幅。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因贸易逆差幅度大于预期
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印度股市：连续第五天上扬，创三个月来单周最大涨幅；因外资大举敲进，促使绩优股劲扬，塔塔汽车股价更涨至纪录高位。指标BSE指数 收高0.63%至21,120.12点；NSE指数 上扬0.61%，收报6,276.95点。
印度汇市：印度卢比升至逾一个月来最高位，因大批美元涌入且出口商抛汇；而欧元上扬，改善风险胃纳,亦带来助益。卢比兑美元 收在61.75/76，为1月21日以来最高位，周三收报61.98/99。市场周四因假期休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,267.270点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.39%，报690.15点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.42%，报35.8860卢布；卢布兑欧元 贬0.26%，报49.5780卢布。(完) (编译 龚芳; 审校 许娜)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。